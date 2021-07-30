Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 26-30 июня 2021 купил на межбанковском валютном рынке 136,00 млн долларов. При этом он не продавал доллары на межбанке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ. Таким образом, НБУ увеличил покупку долларов более чем в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей (32,00 млн долларов). Это было связано резким снижением курса доллара, который упал за неделю до годового минимума до уровня 26,80 гривен за доллар. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1161,30 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 991,80 млн долларов. Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года. Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самозбалансування и уменьшается участие НБУ.