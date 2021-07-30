Подозреваемые по делу о "Кузницы на Рыбацком" подадут иск в Европейский суд по правам человека за политических преследований. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвокатов Ильи Новикова и Грегори Туан д Дюдона. Адвокат Илья Новиков сообщил, что по информации защитников подозреваемые находятся под стражей в течение почти месяца и за это время не осуществлено соответствующих следственных действий. "За все это время следствие не проводило ни допрос, ни каких-либо следственных действий. И я не могу, и мои коллеги не можем воспринимать эту ситуацию иначе как пытки и моральное давление на арестованных. Учитывая контекст ситуации мы понимаем, что единственная цель такого давления может быть попытка заставить их дать ложные показания против Петра Порошенко. Мы понимаем, что целью почему следствие, которое настаивало на аресте сейчас не спешит провести эти допросы, это то, что они не поддались этому давлению ", — сказал он. По словам адвоката Грегори Туант д Дюдона, затягивание рассмотрения этого дела приводит к нарушению прав человека. "Этот факт нарушает прямо много статей Европейской конвенции прав человека. Это также прямо указывает на напряженный политический контекст на ситуацию, которая сложилась для унижения, осквернение образа предыдущей администрации и предыдущего президента. Все недостатки объясняются тем, что президентом тогда был Порошенко. Я обеспокоен критическим положением и напряженным контекстом, а также скрытыми мотивами, стоящих за этим процессом. Нас беспокоит то, что обвинения не опирается на какие-то доказательные материалы, доказательства вины. Это оказывает прямо политическую мотивацию дела ", — сказал он. По его словам, следственный судья Соколов установил небывалый размер залога. "Это прямой признак, что все, что нужно прокуратуре — это обвинить во всех грехах и преследовать именно работников предыдущей администрации. Мне кажется, что это слишком важная дело и властные органы Совета Европы рассмотрят этот случай очень внимательно. Потому что здесь возникают очень важные вопросы по поводу уважения к правовладдя, что в свою очередь, является основой национальной демократии по стандартам Совета Европы ", — подчеркнул адвокат. По словам Ильи Новикова, сумма залога предназначена Печерским судом является беспрецедентным для Украины и вопреки законодательству несопоставима с материальным положением подозреваемых. "Залог в сумме более 400 млн грн — это не только самая большая сумма залога для Украины. Если бы блюдо рассматривалась в США, то такой размер залога вошел бы в первую десятку за все время, и был бы на четвертом, пятом, шестом и седьмом местах ", — сказал Новиков. Кроме этого, Илья Новиков отметил, что прокуроры не явились на рассмотрение апелляции 29 июня и Офис генерального прокурора не смог предоставить разъяснения причин неявки прокуроров. "Апелляционный суд Киева должен рассмотреть апелляцию на эти аресты. Этого не произошло. Прокуроры не явились на заседание, и когда депутаты" Европейской солидарности "пришли в Офис Генерального прокурора, чтобы выяснить, почему прокуратура проигнорировала заседание по делу Павловского объяснений, которые бы удовлетворили, предоставлено не было ", — сказал он. Напомним, 2 июля бывшему заместителю министра обороны Украины и председателю правления завода "Кузница на Рыбацком" сообщили о подозрении в сговоре. По данным следствия, они причастны к поставкам катеров и санитарных автомобилей низкого качества. Ранее бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому объявляли подозрение по делу, которое касалось поставок военных грузовиков.