В копилке украинской сборной уже четыре бронзовые медали Олимпийских играл в Токио.
Напомним, украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзовую медаль в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров — это третья медаль для украинской сборной на Олимпиаде в Токио. А 24-летний пловец Михаил Романчук взял бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем. В финале он показал время 7.42.33.
Украинская спортсменка Дарья Белодед завоевала первую медаль для нашей олимпийской сборной в Токио. Она получила «бронзу» в соревнованиях по дзюдо.
А Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио. Она набрала 197,6 очков.
Украинская триатлонистка Юлия Елистратова не сможет выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Спортсменку отстранили от соревнований по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA).Все результаты собрало Сегодня