Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на выходные — циклоны Ferdinand и Elior удачно обходят нашу территорию, никаких серьезных дождей не прогнозируется.

По ее словам, 31 июля — 1 августа в большинстве областей будет преобладать сухая малооблачная погода.

Незначительные осадки возможны в субботу на западе и востоке Украины. А вечером в воскресенье станет больше дождей в западной части и местами на севере.

На выходных будет доминировать жара. В дневные часы в Украине ожидается 28-32 градуса, а 1 августа на востоке и юге до 34 градусов.

В Киеве на выходных будет жарко и солнечно. Дождь возможен в столице только вечером 1 августа.

Синоптики озвучили прогноз погоды на конец июля — во многих областях ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.

Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.