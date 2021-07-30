Климат Украины в ближайшее время не превратится в тропический, а жара в июле — это закономерное явление. Об этом в интервью "ФАКТАМ" рассказала синоптик Наталья Диденко. Есть разница между климатом и погодой "Между синоптиками и климатологами, конечно, очень много общего. Однако четко нужно различать понятия" климат "и" погода ". Климат совокупность таких характеристик, как постоянная продолжительность температуры воздуха, количество осадков за большой исторический период и тому подобное. К слову, речь может идти о века или более ", — рассказала эксперт. Диденко отметила, что погода — это ежедневный состояние атмосферы над определенной территорией. Но говорить о том, что климат Украины меняется еще очень рано. "Климатологи говорят — климат в Украине меняется. Я уважаю их мысли и исследования, ведь они ученые, приходят к определенным выводам. Хотя сейчас такая модная тенденция говорить об изменении климата из-за деятельности человека. В таком случае человек, как всегда, оказывается слишком самоуверенным. Дело в том, что погода и климат зависят от солнечной деятельности и космические изменения действительно влияют на климат всего земного шара. Конечно, человек портит окружающую среду, теряет экологии. То есть многими своими действиями негативно влияет на состояние атмосферы, но не настолько, чтобы в космических масштабах менять Климат ", — считает синоптик. Тропики Украине не "светят" По мнению Натальи, утверждать, что Украина превращается в тропики мы не можем. "Поживем — увидим. Возможно, через 500 лет кто-то в кого-то будет брать интервью и они об этом поговорят. Понимаете, такие кардинальные исторические изменения, конечно, могут прогнозироваться, но утверждать, что будет именно так, не уверена, что можем" , — резюмировала эксперт. Напомним, что человечество в ближайшие десятилетия столкнется с новыми рекордами температур, а периоды аномальной жары станут более интенсивными и продолжительными.