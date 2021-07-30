Если создать условия для развития массового спорта, проблем со здоровьем нации и количеством олимпийских чемпионов не будет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артура Палатного. Палатный убежден, что нужно вкладывать средства в обновление спортивной инфраструктуры. "Даже если ребенок хочет и может заниматься, большая проблема в инфраструктуре — она морально устарела. Фактически, сейчас готовятся на советском оборудовании, в старых помещениях. Но время не стоит на месте. Поэтому нужно искать возможности и вкладывать средства в обновление стадионов, бассейнов, спортзалов, тренировочных баз и т. Если в стране удастся создать условия для развития действительно массового повсеместного спорта, то у нас не будет критических проблем со здоровьем нации и с количеством олимпийских чемпионов ", — отметил Палатный. По словам руководителя исполкома "УДАРа", спорта в Украине уделяют мало внимания и выделяют мало денег. "Здоровье украинском и массовый спорт все еще не стали приоритетами власти. Здесь о неуклюжей государственную политику как таковую. Чего только стоит ликвидация и повторное создание министерства спорта? Другое провальное решение — по ДЮСШ. Эти школы являются фундаментом олимпийской подготовки и будущих спортивных достижений . После передачи финансирования на местный уровень эта составляющая украинского спорта просто тонет. Местные бюджеты не тянут ", — заявил Палатный. Он рассказал о дополнительных источниках финансирования спорта — часть доходов от игорного бизнеса и меценатство. "Закон о меценатстве приняли, но без изменений в Налоговый и Таможенный кодексы он недееспособен. Представьте, сколько мы теряем от того, что родители талантливого ребенка просто не могут себе позволить снаряжение, соревнования, необходимое питание и тому подобное. Еще один источник — игорный бизнес. Это общемировая практика, когда определенный процент прибыли от деятельности казино направляется целевым образом на развитие спорта. в США, Канаде и Нидерландах это делают. Так же должно быть у нас. Минимум 20% прибыли должна идти на развитие спорта, медицину, социальные нужды. Наша команда в VIII созыве ВР работала над концепцией легализованного и жестко контролируемого игорного бизнеса, где все это было предусмотрено, в частности — создание государством Фонда борьбы с лудоманией. Но, к сожалению, из-за разные группы влияния принять ее не удалось ", — подытожил Палатный. Напомним, в Токио продолжаются летние "Олимпийские игры-2020". В этом году Украина имеет наименьшую сборную за все время независимости. За 7 дней Игр украинские спортсмены завоевали 4 бронзовых медали. Ранее Артур Палатный заявил, что причиной уменьшения сборной является недофинансирование спорта.