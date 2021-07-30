Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему председателю Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. Експосадовця обвиняют в растрате 30 млн гривен. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба НАБУ.

Согласно данным следствия, начиная с 2013 по 2015 год, бывший чиновник обеспечил перевод около 30 млн гривен коммерческим компаниям, которые, якобы, оказывали агентские услуги в рамках продаж товаров военного назначения за рубежом. "Международный аспект совершения преступления нуждался значительной и постоянной коммуникации с компетентными органами других государств. Полученная информация в конце концов помогла следствию собрать необходимую доказательную базу для сообщения о подозрении експосадовцю", — отмечает пресс служба. Стоит отметить, что согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.