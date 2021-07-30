Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксировано в 132 странах. Заболеваемость в большинстве регионов стремительно расти в течение последнего месяца. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба ВОЗ.

По словам генерального директора организации Тедроса Гебреисуса, только за последние четыре недели: штамм "Дельта" обнаружили на территориях 132 стран; в пяти из шести регионов ВОЗ заболеваемость увеличилась на 80%, или на 50%.

В течение этого же периода на территории Африки смертность от коронавируса стремительно увеличилась на 80%.