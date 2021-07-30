Адаптивный карантин, который ввели в Украине из-за пандемии COVID-19 до 31 августа, продлят. При этом не исключено, что правительство объявит новый локдаун из-за штамма Дельта.

Такое заявление в эфире ТСН сделал главный санитарный врач Игорь Кузин:

«Ситуация с коронавирусом ухудшается. Потому что, если неделю назад говорили о трех сотнях новых случаев, то за прошедшие сутки цифра заболевания возросла почти до тысячи».

По его словам, беспокойство вызывают вспышки заболеваемости в Донецкой и Луганской областей, а также в Харьковской и Львовской.

Как сообщалось ранее, в Кропивницком появятся передвижные мобильные пункты вакцинации от COVID-19 — с 30 июля прививку можно будет получить в троллейбусах.

Напомним, Национальная академия наук сообщает, что уже к 3 августа среднее количество новых случаев увеличится до 638, а к 10 августа — до 735 новых случаев. Вырастет также и смертность — в среднем до 22 летальных случаев по состоянию на 10 августа.

В Украине могут ввести внутренний COVID-сертификат (QR-код), который будет показывать, что человек вакцинирован, переболел или имеет отрицательный ПЦР/антиген-тест на COVID-19.