Совет национальной безопасности и обороны Украины расширила санкционный список против контрабандистов. В него вошли еще три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова. По словам Данилова, с санкционный список попали один гражданин Германии и два гражданина Украины. "Списки санкций в отношении контрабандистов были дополнены. В список вошли три физических лица, а именно Александр АРСТ, Валерий Фальковский и Студинец Александр. Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими господами, вошли в этот список", — заявил он. Секретарь СБО также подчеркнул, что Министерство внутренних дел предложило ввести трех человек в список санкций. Ранее список контрабандистов пополнялся предложениями Службы безопасности Украины. новость дпоолняется