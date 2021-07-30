Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Подобный документ появился впервые. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. "Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности", — отметил он. По его словам, ранее из-за отсутствия стратегии Украины проходила через "качание из стороны в другую". В документе определены цели внешней политики — утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Стратегия также определяет шесть приоритетных направлений: Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины. Противодействие агрессивной политики Российской Федерации. Курс на членство в ЕС и НАТО. Продвижение украинского экспорта и привлечения инвестиций. Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом. Продвижение положительного имиджа Украины в мире. Всего в стратегии более 250 пунктов. Но они сводятся к тому, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.