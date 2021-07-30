Астрономы предупреждают о мощных магнитных бурях в августе.

Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА, в августе украинцы почувствуют влияние двух мощных магнитных бурь, а также несколько менее сильных магнитных колебаний.

Серьезные магнитные бури в августе 2021 ожидаются 5 и 6 числа. Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа.

По данным Всемирной организации здравоохранения, магнитные бури оказывают значительное влияние на самочувствие большинства жителей Земли (около 60%). Наибольшая вероятность влияния касается людей, которые имеют проблемы с сердцем или сосудами. Поэтому в такие периоды возрастает угроза инфарктов, сердечных приступов и тромбоза. Также повышается опасность высокого артериального давления и психических расстройств. Кроме этого, магнитные бури могут вызывать сильные головные боли, бессонницу и головокружение. Возможны и гормональные скачки.

Чтобы избежать негативных последствий влияния магнитных бурь, надо иметь при себе необходимый набор препаратов — для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также эксперты советуют провести день бури в спокойном режиме, избегая стрессов и серьезных нагрузок на тело и мозг.

Этот день лучше всего провести на свежем воздухе и уделить внимание здоровому сну и отдыху. Врачи рекомендуют утром сделать стандартные физические упражнения, как это делают дети в детском саду или школе. Это улучшит кровообращение и, соответственно, уменьшит риск плохого самочувствия. С этой целью также можно принять контрастный душ.

Диетологи утверждают, что жирная, острая и пересоленная еда в такой период является особенно опасной, поэтому от нее лучше отказаться. Не рекомендуется употреблять кофе и алкоголь. Такие напитки лучше заменить чистой негазированной водой или травяным чаем, например ромашковым. Кроме этого, эксперты отмечают угрозу длительного пребывания на солнце, что особенно опасно во время магнитных бурь летом.

Напомним, ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала, что врачи советуют в августе подготовить свой организм к зимне-весеннему авитаминозу и рабочим будням, насытить его витаминами, разгрузить себя путешествиями и набраться положительных эмоций.