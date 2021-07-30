В III квартале 2021 года вырастут цены на электроэнергию для населения с дифференцированными тарифами в зависимости от объемов потребления. Такое повышение добавит 0,3 п.п. в индекс потребительских цен (ИПЦ).

Об этом говорится в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины.

В документе говорится, что в 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции из-за приведения их к экономически обоснованным уровням.

Согласно прогнозу НБУ, по итогам 2021 года средневзвешенная цена газа будет близка к текущей благодаря внедрению годовых тарифных планов для населения.

«Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение повысятся, поскольку они не корректировались в 2020 году. Другие жилищно-коммунальные услуги подорожают под влиянием увеличения заработных плат работникам и других производственных расходов», — говорится в документе.

Вес электроэнергии в расчете ИПЦ составляет 0,01323. Для вклада в 0,3 п.п. в индекс электроэнергия должна подорожать примерно на 23%.

Как сообщалось ранее, коммунальщики нашли способ обойти прямой запрет на выставление дополнительных платежей за жилищно-коммунальные долги в период карантина. Украинцы, несмотря на то, что карантин в Украине еще не закончился, начали получать квитанции со штрафными санкциями.

Цены на ключевые продукты питания — молоко, яйца, мясо могут вырасти для украинцев уже этой осенью. Также подорожают и некоторые овощи.