В Киеве проходит рейв-протест у Офиса президента с целью привлечь внимание к безопасности представителей ЛГБТ + и напора полиции на артпросторы и электронную сцену Украины. Что происходило во время протеста — читайте в нашем материале ниже. Так, первый в Украине ЛГБТ + прайд в формате рейва запланировали на 30 июля с 14 до 22 часов. Как рассказали организаторы мероприятия, они хотели совместить две темы: отношение полиции к клубной культуры и электронной музыки и незащищенности ЛГБТ-сообщества в Украине. Требующие активисты: Принятие законопроекту # 5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации"; Реформы полиции, прокуратуры и судебной системы; Немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ + и феминистские события, активисток и организации; Расследование неправомерных рейдов заведений электронной сцены столицы и жестоких неправомерных задержаний культурных деятелей; Создание безопасных и благоприятных условий для развития электронной сцены в Украине. Протесты получили название "Переполох Прайд" — слово "рейвах" происходит из идиша и означает шум, суету. Кроме того, участники мероприятия хотят таким образом поддержать принятие законопроекту об усилении ответственности за дискриминацию на почве нетерпимости. Перед основным началом мероприятия произошли столкновения между его противниками и полицией. Сейчас на подходе к ОП собралось более сотни противников ЛГБТ-прайда.

Фото: в Киеве состоялся ЛГБТ-прайд (Виталий Носач РБК-Украина) Ранее мы сообщали, что в Офисом президента столкновения на ЛГБТ-акции, полиция применила газ.