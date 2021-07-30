В Украине растет заболеваемость COVID-19. Связано это со стремительным распространением в соседних странах штамма коронавируса Дельта.

По прогнозам Национальной академии наук, уже к 3 августа среднее количество новых случаев увеличится до 638, а к 10 августа — до 735 новых случаев. Вырастет также и смертность — в среднем до 22 летальных случаев по состоянию на 10 августа.

Сейчас наибольший рост новых случаев коронавируса фиксируют на востоке и на юге Украины.

Напомним, в России впервые подтвердили смерти от COVID-19 среди полностью привитых людей. При этом чиновники не уточняют, сколько людей умерло и какими препаратами они вакцинировались.

В Украине могут ввести внутренний COVID-сертификат (QR-код), который будет показывать, что человек вакцинирован, переболел или имеет отрицательный ПЦР/антиген-тест на COVID-19.

Кабмин планирует обновить национальный план вакцинации украинцев от COVID-19, в частности, увеличить поставки препарата — с апреля по конец декабря 2021 года Украина получит 47 394 266 доз вакцин от коронавируса (на 25 480 950 доз больше, чем планировалось изначально).