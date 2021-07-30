В Кропивницком появятся передвижные мобильные пункты вакцинации от COVID-19 — с 30 июля прививку можно будет получить в троллейбусах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местные врачи хотят ускорить вакцинацию маломобильных и пожилых людей. Троллейбусы будут ездить по удаленным районам города, поэтому местные жители смогут получить прививку неподалеку от дома. Для этого нужно будет взять с собой только паспорт.

В приоритете будет китайская вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech, ведь ее легче хранить и она в однодозных флаконах.

Заместитель начальника управления здравоохранения Кропивницкого Лариса Кудрик уверяет, что троллейбус будут тщательно готовить: мыть и дезинфицировать кварцевой лампой:

«Будут открыты все входы и wi-fi, столик для вакцинации и тот, где медсестра будет вводить данные людей в электронную базу. Думаю, что у нас все получится».

Напомним, Национальная академия наук сообщает, что уже к 3 августа среднее количество новых случаев увеличится до 638, а к 10 августа — до 735 новых случаев. Вырастет также и смертность — в среднем до 22 летальных случаев по состоянию на 10 августа.

В Украине могут ввести внутренний COVID-сертификат (QR-код), который будет показывать, что человек вакцинирован, переболел или имеет отрицательный ПЦР/антиген-тест на COVID-19.

Кабмин планирует обновить национальный план вакцинации украинцев от COVID-19, в частности, увеличить поставки препарата — с апреля по конец декабря 2021 года Украина получит 47 394 266 доз вакцин от коронавируса (на 25 480 950 доз больше, чем планировалось изначально).