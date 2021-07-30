В Украине пенсионерам готовят дополнительные выплаты в размере 400 гривен, при этом такие ежемесячные надбавки ожидают только категории граждан, у которых есть достаточный страховой стаж, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Об этом передает «Сегодня».

В частности, речь идет о пенсионерах старше 75 лет, в введут выплаты с октября, хотя ранее сообщалось о переносе на сентябрь.

«Решение о том, что 75-летние люди будут получать по 400 гривен, было принято в феврале. Это будет 1 октября», — рассказала чиновник.

Лазебная заверила, что такая программа «будет безусловно выполнена своевременно».

Также она отметила, что программа социальной помощи пожилым людям в 2022 году хотят расширить в том числе и на пенсионеров в возрасте от 70 лет и старше.

Так, добавила Лазебная, в министерстве уже подготовлено соответствующее решение. Заметим, что сейчас в Украине граждане старше 80 лет получают надбавки к пенсии в размере 500 гривен ежемесячно.

Ранее сообщалось, что в Украине более 30 000 пенсионеров получат надбавку — это коснется граждан с инвалидностью I группы.

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 в Украине составил 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.