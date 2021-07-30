В Киеве 29 июля прогремел мощный взрыв в недостроенном здании на территории психиатрической больницы (улица Кирилловская в Подольском районе). Погиб один человек.

Как сообщает «Київ оперативний», взрыв прогремел около 23:10. Он был настолько сильным, что его было слышно в Шевченковском и Соломенском районах.

По предварительной информации, в заброшенном здании на территории больницы гуляли парень с девушкой. Взрыв произошел, когда она вышла на улицу из недостроя. Парень якобы сам себя подорвал и скончался на месте. Погибшему был 21 год. Обстоятельства ЧП пока неизвестны.

В Национальной полиции Киева рассказали, что по факту взрыва было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Предварительная квалификация дела – самоубийство. Взрыв произошел на крыше корпуса психиатрической больницы. Точная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В Одессе произошел взрыв в одном из отделений почтомата «Новой почты». Инцидент произошел на Николаевской дороге (на территории местного супермаркета). Отметим, это уже второй взрыв за сегодняшний день. Утром произошел аналогичный случай в Киеве на Оболони.