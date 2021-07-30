В Петербурге несколько человек умерли от COVID-19, хотя полностью прошли курс вакцинации.

Об этом заявил глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, его слова приводит ТАСС.

Лисовец поясняет, что людей, которые скончались, были сопутствующие заболевания, в том числе онкологические и сердечно-сосудистые. Глава комитета по здравоохранению отметил, что риск заболеть и быть госпитализированным после вакцинации «снижается более чем в 20 раз».

При этом чиновник не уточнил, сколько людей умерло и какими препаратами они вакцинировались.

Ранее российские власти не подтверждали смерти от коронавируса полностью привитых людей.

В Украине могут ввести внутренний COVID-сертификат (QR-код), который будет показывать, что человек вакцинирован, переболел или имеет отрицательный ПЦР/антиген-тест на COVID-19.

Кабмин планирует обновить национальный план вакцинации украинцев от COVID-19, в частности, увеличить поставки препарата — с апреля по конец декабря 2021 года Украина получит 47 394 266 доз вакцин от коронавируса (на 25 480 950 доз больше, чем планировалось изначально).