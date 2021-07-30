В городе Кисмайо взорвался автобус, перевозивший игроков футбольного клуба. Полиция устанавливает детали инцидента. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В автобусе, который двигался в Кисмайо находились игроки футбольного клуба JCCI.

По предварительным данным, один из игроков погиб в результате взрыва, впрочем полиция продолжает уточнять масштабы трагедии.

Также известно, что автобус курсировал до футбольного стадиона, где вице-президент Джубаленд должен был объявить соревнование между клубами городов.