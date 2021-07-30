Киевский завод "Большевик" выставят на продажу. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) определил стартовую стоимость и условия приватизации предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс служба ФГИУ. Сегодня, 30 июля, состоялось заседание аукционной комиссии по приватизации АО ПКМЗ (завод "Большевик"), на котором были рассмотрены вопросы стартовой цены и приватизационных условий этого объекта. По результатам заседания комиссии к правительству Украины будет направлено утвержден пакет документов с предложениями условий приватизации и стартовой цены аукциона на уровне 1389017000 гривен. Утверждены приватизационные условия предусматривают, в частности, сохранение основных видов деятельности, погашение кредиторской задолженности и, учитывая социальную ответственность, предусматривают погашение долгов по выплате заработной платы работникам и перед бюджетом, а также направления инвестиций в ремонт и модернизацию промышленной площадки завода "Большевик" в Жашкове в сумме более 57 млн гривен. Напомним, в феврале 2021 Верховный суд вернул в государственную собственность имущество Киевского завода "Большевик", которое было незаконно отчуждено. Отметим, в конце мая премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал большой приватизации в Украине. По его словам, в 2021 году будут проданы семь государственных предприятий.