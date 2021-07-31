Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что будет рассмотрен вопрос открытия границ. Но перед этим стране необходимо вакцинировать от коронавируса 80% взрослого населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. По словам Моррисона, до конца 2021 Австралия "сможет достичь фазы B", то есть полностью прививать от коронавируса 70% населения. Однако, пока в стране только 18% взрослого населения страны полностью вакцинированы от COVID-19. Известно, что в Австралии за все время пандемии обнаружили почти 34 000 заражений на коронавирус и 924 летальных случая. Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Австралии Брендан Мерфи заявил о маловероятность, что границы страны будут открыты в 2021 году. Добавим, что Австралия избежала худших последствий пандемии, в частности, благодаря быстрым действиям власти по закрытию границ.