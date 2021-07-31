За прошедшие сутки, 30 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС. У Водяного, что на Приазовье, противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В направлении населенного пункта Новоселовка-2 российские наемники обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. По состоянию на 7:00 утра, 31 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.