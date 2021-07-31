В Украине завершили вакцинацию 2000356 человек. Еще 3525848 — получили одну дозу вакцины и ожидают вторую. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Всего за минувшие сутки на COVID-19 вакцинировано 150 080 человек. Одну дозу получили 88219 человек полностью иммунизированы — 61861 человек. В течение суток работали: 873 мобильные бригады, 2485 пунктов прививки; 255 центров вакцинации. Ранее сообщалось, что с начала нового учебного года при усилении карантина смогут работать только те школы, в которых прививки от COVID-19 не менее 80% учителей. Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что такие инициативы будут и в дальнейшем.