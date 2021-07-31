Гороскоп на август 2021 говорит о том, что последний месяц лета станет важным в жизни многих знаков Зодиака. Могут быть приняты важные решения, произойдут кардинальные изменения в различных сферах жизни и события могут стать отправной точкой для будущего. Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, со 2 по 8 августа. Об этом сообщает издание Vseprozvezd. овен На работе возможны приятные разговоры с коллегами или начальством. Ожидается рост энергии для выполнения важных задач. Можно заняться поиском работы или повышением своей квалификации — отличный период для новых знаний и раскрытия талантов. Могут быть повышены расходы — будьте осторожны. Телец Будьте внимательны при принятии важных решений — они могут кардинально изменить вашу жизнь. У вас проявится способность манипулировать людьми, но стоит решить самостоятельно — использовать это умение или нет. Успех гарантирован во всех начинаниях. Постарайтесь вернуть старые долги. Близнецы Ваш магнетизм начнет нарастать и в ближайшие дни ждите приток добра, любви и приятных сюрпризов от близких людей. Можно организовать романтический ужин — она будет удачной и заполнит жизненную энергию. Обратите внимание на финансы и постарайтесь не тратить деньги на всякие мелочи. Неделя будет удачным для реализации планов и инвестиций — воспользуйтесь моментом. рак Неделя станет замечательным для какой-то крупной покупки, которую вы давно планировали. Можно решать вопросы с недвижимостью. Вас порадуют новые встречи и знакомства, и кто-то откроет вам двери в новую жизнь, с новыми возможностями. Будьте аккуратнее в своих высказываниях — могут быть последствия. Лев Вас ждет необычный неделю — много новых знакомств, которые будут важны в ближайшем будущем. Эта неделя отлично подходит для любовного свидания или романтического уединения с вашим спутником жизни. Старания последних лет неожиданно получат свою награду. Начальство заметит ваши усилия в работе и вас порадует полученную прибыль. Дева Обратите внимание на своих членов семьи — им понадобится ваша доброта и понимание. С финансами распоряжайтесь с умом, это поможет решить некоторые проблемы. В творчестве вас ждет успех. А вот в любви ждите серьезные изменения, возможно даже изменение места жительства. Вам могут предложить новую интересную и прибыльное дело, но подумайте хорошо, поскольку она потребует значительных усилий. Весы Не пытайтесь никому ничего доказывать на этой неделе — все препятствия на вашем пути начнут сами рассыпаться. Важно — доводите все свои дела до конца и не пасует перед временными трудностями. Не слушайте советов со стороны, чтобы не спугнуть удачу. Помогите родным на этой неделе. На сложные ситуации старайтесь смотреть реалистично — это позволит укрепить отношения с близкими. Скорпион Скорпионам придется взять себя в руки и выдержать сложные испытания — предстоит долгий и трудный путь к успеху. Но это вас приведет к решению финансовых проблем. Уделите внимание работе, и вы сможете добиться всего, что хотите. Поддержка друзей и близких людей сыграет ключевую роль на этой неделе. Прислушайтесь к своей интуиции и выбирайте сердцем, отправляйтесь в путешествие. Стрелец Успех на этой неделе начнет зашкаливать и нужно будет крепко держать за хвост птицу удачи. Делайте то, чего от вас ожидают другие люди и получите награду. Проявите внимательность на дороге. Интимные отношения выйдут на новый уровень. В делах проявляйте изобретательность. На выходных прислушайтесь к партнеру — конфликт может затянуться надолго. Козерог Неделя будет удачным для инвестиций в бизнес или недвижимость. Не пропустите те возможности, которые перед вами откроются. Деловые предложения помогут решить ваши финансовые трудности на долгий срок. Но будьте осторожны — отказывайтесь от того, что вызывает у вас сомнения. Помощь родным даст вам необходимую поддержку в трудных ситуациях. водолей Удача будет на вашей стороне и вас ждет неожиданный сюрприз. Возможны крупные финансовые поступления — распорядитесь деньгами правильно, но не тратьте много денег на отдых и развлечения. Составьте тщательный план на эту неделю и не теряйте из виду важные детали. Ваше общение с близкими людьми выйдет на новый уровень. рыбы Энергия и силы будут в избытке на этой неделе — распорядитесь ими правильно. Не позволяйте недоброжелателям испортить ваше настроение и планы. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, они могут принести денежные потери. В отношениях с близким человеком сделайте небольшую паузу и измените гнев на милость — это убережет вас от затяжного конфликта. Напомним, ранее мы писали о том, астрологи назвали знаки зодиака, которым в августе грозят неприятности.