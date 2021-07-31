Служба безопасности Украины обеспечивает безопасность бывшего судьи Николая Чауса, которого вчера нашли в Винницкой области после исчезновения. Служба уже допросила Чауса по его похищения с территории Молдовы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. "Следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишения свободы и применения к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности", — сообщили в спецслужбе. Как заявили в СБУ, пока Чаусу оказывается медицинская помощь, а также спецслужба находится на контакте с его женой. "Служба безопасности Украины принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения екссудди Чауса, лишение его свободы и установления лиц, это совершили", — добавили в СБУ. Напомним, по данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, сейчас Чаус находится в следственном изоляторе СБУ в Киеве.