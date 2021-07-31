Николай Чаус, которого похитили в Молдове, найденный в селе Мазуровка Винницкой области. В Украине скандального судью Днепровского районного суда Киева подозревают в том, что он получил взятку в размере 150 000 долларов. Об этом сообщает РБК-Украина. Чем известен Чаус Самый громкий скандал связан с тем, что судья в августе 2016 получил взятку в 150 000 долларов за принятие нужного решения по делу о торговле наркотиками. При этом деньги он поместил в банки, которые закопал в собственном дворе. В том же году он убрал с розыска криминального авторитета Юрия Иванющенко. Кроме того, своим решением он запретил проводить любые следственные действия в отношении преступника. Иванющенко также подозревали в финансировании "титушок", которые похищали, избивали и убивали активистов "евромайдан". После решения судьи Чауса Иванющенко покинул территорию Украины и поехал на свою виллу в Монако. Чаус также известен своим решением против активиста "Автомайдана" Константина Вельтищева. Судья лишил его водительских прав на полгода, несмотря на то, что во время одного из автопробегов авто пенсионера находилось в гараже. Когда Чауса начало преследовать НАБУ, он бежал из Украины в Молдову. Позже Интерпол объявил его в международный розыск. Затем его похитили неизвестные. В настоящее время Чаус находится в здании на Аскольдовом переулке, где находится следственный изолятор СБУ. Мы также писали о том, что НАБУ показало видео "преследования" автомобиля с Чаусом.