Двух дзюдоистов сборной Грузии выгнали из Олимпийских игр в Токио за нарушение COVID-протоколов. Они покинули село спортсменов, чтобы осмотреть достопримечательности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo. По данным издания, с Олимпиады выгнали серебряных призеров игр по дзюдо Вешу Маргвелашвили и Лаши Шавдатуашвили. Отмечается, что спортсмены были замечены во вторник вечером в форме грузинской команды у Токийской башни. Представитель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Масанори такая завил, что это был "вопиющий случай" нарушение правил, и нарушителям больше не позволяют участвовать в Олимпийских играх. Агентство напомнило, что за covid-протоколами игр в Токио спортсменам запрещается оставлять Олимпийская деревня и гулять по городу, посещать туристические районы, магазины, рестораны, бары или тренажерные залы, а также пользоваться общественным транспортом. Напомним, 29 июля трех украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио.