Первая ракетка мира в мужском теннисе серб Новак Джокович оставляет Олимпийские игры-2020 без медалей. Сегодня он мог взять сразу две "бронзы", но в матче индивидуального разряда уступил испанцу Пабло Корреньо-буст, а затем снялся с "бронзового" матча в миксте. Подробнее — в материале РБК-Украина. Матч одиночного разряда против Корреньо-буст Джокович проводил не в лучших, в первую очередь, психологических кондициях. До этого он уступил два полуфинала — в одиночном и парном разрядах. Сам матч против испанца серб начал неудачно, уступив в первом сете 4: 6, однако затем в сложном втором сете смог взять вверх на тай-брейке. Однако все же решающий сет и матч взял Коррельо-Буста — 6: 4, 6: 7, 6: 3. По ходу матча Джокович неоднократно демонстрировал эмоции — чуть не сломал ракетку о корд и не порвал сетку. Сразу после этого матча Джоко должен был выходить на матч за "бронзу" в миксте, где он играл с Ниной Стоянович, однако серб снялся с турнира. В итоге бронзовую награду ОИ — 2020 взяла пара из Австралии Эшли Барти и Джон Пирс. Официально причиной отказал Джоковича в сербской Федерации назвали травму плеча. Напомним, сегодня Украинка Элина Свитолина в тяжелом матче за "бронзу" Олимпиады одолела казашку Елену Рыбакин — 1: 6, 7: 6, 6: 4.