Шелковый платок в волосах — аксессуар из разряда "шаг влево, шаг вправо — испортил образ". Иными словами, платок выглядит ярко и стильно, но только если правильно ее завязать, иначе она может сделать весь лук бессмысленным. Стилист Ирина Каховская в своем блоге в Instagram показала на примере, как носить платок, чтобы она выгодно подчеркнула образ. Как не нужно носить платок в волосах С грязными волосами. Платок — не решение для грязной головы. Здесь поможет только чалма, и то, нужна сноровка. Вместо резинки. Многие пытаются использовать только платок, а потом переживают, что она сползает и ничего не держит (особенно шелковая). Аксессуар неактуального или неуместного забарвлення.Як носить платок в волосах в 2021: простые правила В виде декора, а не в качестве резинки для волос. Шелковый платок лучше закрепить заколкой. В качестве резинка для волос в отпуске и в офисе. На выручку приходят: резинки (шарф при этом — украшение. Главное — вязать красивый узел, невидимки (спасают, если надо шелковые шарфы удержать на месте), трикотажные полоски для волос (они держат волосы, а сверху вы украшаете платком). В качестве повязки на волосы. Платок должна сочетаться со всем остальным образом, тогда она не будет выглядеть нелепо. Золотые правила: стилист рассказала, как правильно носить белье под одеждой Как завязать платок: простая инструкция 1. Завязываем конский хвост. 2. Пропускаем платок через один оборот резинки. 3. Закрепляем шарф надежно. 4. Завязываем бант или нетугую и красивый узел. Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых следует избегать

Как правильно завязать и как носить платок в волосах летом 2021 (фото: instagram.com/irina_kahovskaya_stylist) Ранее стилист показала, в каком виде лучше не появляться на пляже в 2021.