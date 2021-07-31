Украинская певица Санта Димопулос после яркого семейного отдыха на Лазурном побережье с мужем Игорем Кучеренко, их дочерью Софией и старшим сыном Даниэлем отправилась еще потусить на греческий остров Миконос. Звезда поделилась пляжным снимком и поразила идеальным телом в бикини. Горячий кадр Санта опубликовала на своей странице в Instagram. Артистка позировала на песке на фоне моря в бикини кораллового цвета без бретелей. Жаркий лук дополняют темные очки и распущенные волосы. Димопулос приняла эффектную позу, которая демонстрирует ее стройное спортивное тело во всей красе — не зря певица много времени посвящает спорту.

Санта Димопулос показала стройную фигуру в бикини (фото: instagram.com/santadimopulos) "Прими позу", — подписала жаркий снимок Санта. Читатели знаменитости начали осыпать ее комплиментами, восхищаясь роскошной фигурой мамы двоих детей. Ты замечательная Идеальное тело Вау! Очень красиво Вы шикарно выглядите !!! Роскошная Фигурно! Красавица! Эталон Сексе Лейди Добрый вечер, Санта! У вас просто потрясающая фигура. Фото супер Мечта, а не фигура! обожаю! Какой невероятный пресс Ты идеальная Напомним, ранее Санта Димопулос очаровала ярким фото на отдыхе с детьми и пожаловалась, что они слишком быстро растут.