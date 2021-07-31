Тина Кароль ответила оскорблением на критику украинского режиссера Олега Боднарчука, который высказался о шоу певицы. Бондарчук обвинил певицу в плагиате. Об этом он рассказал в программе "Ужин с Дороти". Ранее Бондарчук сотрудничал с Тиной Кароль и даже был креативным продюсером фильма о нем "Сила любви и голоса", но последние годы они вместе уже не работали. При этом режиссер раскритиковал ее шоу на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Он подчеркнул, что певица в своем выступлении позаимствовала идеи в различных западных звезд, включая Бритни Спирс, Бейонсе и U2. "Змея с шоу Бритни Спирс, помню даже шоу, 2014-го года Ани Лорак поднималась на плунжере, прикреплены файеры, которые вниз срабатывали. Это все уже было. А сам прием — человек на сцене выступает, ее снимают, выдают на экраны с отделкой — это U2 начале 2000-х. потом Бейонсе взяла у них, сделала по-своему, потом Тина Кароль приняла у Бейонсе сделала по-своему ", — сказал режиссер. Тина Кароль отреагировала на слова Боднарчука. На Сторис с видео с режиссером в своей фан-группе она написала: "урод".

Скриншот с Instagram Стоит отметить, что Бондарчук принимал участие в создании "Фабрики звезд-3", "Голоса страны". Он также был постановщиком шоу для Светланы Лободы и Ани Лорак.

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