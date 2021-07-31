Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва будет поднимать вопрос введения новых санкций против Беларуси, если поток мигрантов не прекратится. В противном случае, ограничения не будут иметь смысла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT. "В настоящее время против Беларуси нет санкций за организацию нелегальной миграции. Они были предложены, но они потеряют смысл, если Минск прекратит эту деятельность, нарушает все международные нормы и соглашения. Если Беларусь продолжит поощрять контрабанду людей, Литва поднимет в Брюсселе вопрос о дополнительных санкции против Беларуси ", — заявил Ландсбергис. Он подчеркнул, что роль Евросоюза в кризисе мигрантов была особенно важна — не только в устранении последствий, но и в борьбе с последствиями. "Сколько бы палаток или матрасов нам не присылали, если поток не остановить, будет не хватать мероприятий. Несмотря на потребность в палатках и матрасах, это не является сутью миграционной политики ЕС. Главная задача, которую мы передаем институтам ЕС, заключается в том, что вы должны помочь нам ликвидировать сеть и помочь вернуть людей ", — подчеркнул глава МИД Литвы. Он также добавил, что в Европе нет эффективной миграционной политики, и выразил надежду, что "может быть, Литва станет той песчинкой, которая сломает горб верблюда, и мы в конце концов достигнем соглашения". По словам Ландсбергиса, у Европы еще много неиспользованных рычагов, чтобы убедить Ирак и Турцию остановить миграционные потоки и заставить Александра Лукашенко изменить свое мнение. Напомнив, Литва хочет созвать внеочередное заседание Совета министров внутренних дел Евросоюза, чтобы обсудить ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси. Кроме того, Украина решила помочь Литве в борьбе с потоком нелегалов из Беларуси. Украинская сторона передаст Литве колючую проволоку.