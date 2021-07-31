Украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала, что очень любит популярные в Украине летнее лакомство — вареную молодую кукурузу. При этом у нее есть свои лайфхак, как же сделать ее невероятно вкусной. В своем Instagram артистка поделилась милыми фото с младшей дочерью Полиной и раскрыла секреты ароматного кукурузы "как в детстве". На снимках Лилия с малышкой сидят за столиком в детском домике во дворе и лакомятся кукурузой. На ведущей — платье-халат с цветочным принтом и забавные белые шлепанцы, волосы ее распущены, на лице нет ни капли макияжа. Далее Ребрик рассказала, как варить кукурузу, чтобы и получилась вкусной. "Любимый летний вкусности миллионов! И наша # дикасимейка — не исключение! Вареная соленая кукуруза Я даже пишу это и мне уже вкусно. Как вы ее варите, чтобы вкусной была? Я снимаю листья, мою вилки и целыми кладу в кастрюлю с толстым дном , заливаю водой, чтобы она была где-то на 2 сантиметра выше вилки, иногда на дно кладу вымытые листья кукурузы. Варю, если молодую, то минут 20-30 в кипящей воде (не то, что в детстве: когда запах УЖЕ сводил с ума , а кукурузе ЕЩЕ вариться и вариться). Честно говоря, всегда определяю на глаз, а точнее — «на зуб», или уже готова кукуруза. Я не добавляю соли, когда кочан еще варится. Так мне мама советовала. Я люблю посолить уже сваренную, еще горячую кукурузу и смазать ее сливочным маслом! И тогда такой вкус у нее … знаете, как с детства: будто ты где-то на черноморском курорте на пляже сидишь! »- поделилась знаменитость.

Лилия Ребрик и ее семья любят лакомиться вареной кукурузой (фото: instagram.com/liliia.rebrik) Раскрыла Лилия и еще один лайфхак — как правильно выбрать кукурузу. "И еще мой лайфхак — как выбрать действительно вкусную кукурузу! Берите кочаны с крепкими зелеными листьями, зернышки должны быть светло-желтыми и расположены плотными рядами. После варки — можете оставить на полчасика на плите в горячей воде. Я еще очень люблю на гриле, но все же вареная — фаворит! »- призналась актриса. Напомним, ранее Лилия Ребрик заворожила сочным летним образом в брючном костюме.