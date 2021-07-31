Вы мечтаете о ребенке, а ваш муж, мягко говоря, не в восторге от этой идеи? Стоит бить тревогу и как правильно действовать в такой ситуации? Ответ на этот вопрос дала известная психологиня и коуч Елена Адамова в эфире программы "Утро с Украиной" на канале "Украина". Почему мужчины не хотят детей? На самом деле, говорят психологи, есть несколько типичных причин этого нежелания: внешние (финансовые трудности в семье, неготовность, частые переезды) внутренние или психологические (кризис в отношениях, эгоизм мужа или его инфантильная позиция). "Возможно, сегодня ваш человек и не хочет детей, возможно, он перевыполнил план в предыдущих отношениях, а возможно, считает, что пока не может позволить это материально … Есть множество причин, почему не стоит отчаиваться и думать, что он вас не любит ", — комментирует Адамова. Как же действовать в этой ситуации? Специалист советует прислушиваться к другим колокольчиков в ваших отношениях, чтобы точно понять, любит ли вас мужчина и несколько его мнение относительно детей радикальная. "Обращайте внимание на то, как человек относится к вам, имеете ли вы общие ценности, настолько он порядочный отношении вас — верный и преданный", — говорит психологиня и добавляет, что достаточно мудрый комментарий опытных мам: "Если бы я слушала своего мужа , у меня бы никогда не было детей ". По словам психологини, в отношениях следует делать акцент на удовлетворении и наслаждении, а уже потом вопрос с детьми решится само собой. Напомним, ранее сексолог предостерегла украинок от мужчин-манипуляторов и рассказала, как распознать и обуздать таких "кадров". Также забирайте себе эти топ-5 советов психолога о том, как разжечь огонь в отношениях.