В Украине завтра снова ухудшится погода. Однако во всех регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, днем 1 августа в западных областях прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с (И уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение объявлено в Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской областях. Ранее сообщалось, что в Украине на выходных жара не отступит. Однако в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди.