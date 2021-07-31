Наиболее частой причиной ДТП в Украине является нарушение правил дорожного движения. Однако в 99% случаев причины таких нарушений бывают совершенно разные и порой даже невероятные. В Национальной полиции Украины составили статистику самых популярных причин ДТП за первое полугодие 2021 года. Об этом пишет Auto.Bigmir. Как отмечают в Национальной полиции, в 2021 году количество ДТП выросло в разы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. За первые шесть месяцев этого года было составлено более 86 000 протоколов на дорогах Украины. Рост количества аварий частично связано с тем, что собственные автомобили в период коронавируса стали более популярным транспортным средством. Основные причины ДТП на дорогах Украины Нарушение правил маневрирования: 35947 случаев Превышение безопасной скорости: 20 414 случаев Несоблюдение дистанции 14675 случаев нарушения правил проезда перекрестков 5529 случаев Управление транспортом в состоянии опьянения: 2346 случаев и связанных с качеством дорог? Как отмечают в правоохранительных органах, плохое качество дорог не сильно повлияла на статистику ДТП за первое полугодие 2021 года. Из общего количества аварий — всего 481 ДТП из-за плохого состояния дорог. Причина ДТП летом В летнее время количество аварий увеличивается, но чаще это связано с человеческим фактором — переутомление за рулем, отсутствие сна и засыпания водителя во время движения. Основные причины ДТП с пострадавшими Превышение безопасной скорости 5058 пострадавших, 615 погибших Нарушение правил маневрирования: 2581 пострадавший, 167 погибших Нарушение правил проезда перекрестков: 1195 пострадавший, 42 погибших Нарушение правил проезда пешеходных переходов: 757 пострадавших, 53 погибших Несоблюдение дистанции: 709 пострадавших, 27 погибших Управление транспортом в состоянии опьянения 496 пострадавших, 49 погибших Выезд на полосу встречного движения: 467 пострадавших, 82 погибших Превышение установленной скорости 290 пострадавших, 63 погибших Переход пешеходами дороги в неустановленном месте: 287 пострадавших, 81 погибший Невыполнение водителем сигнала регулирования: 197 пострадавших, 4 погибших Внезапный выход на проезжую часть: 149 пострадавших, 50 погибших Нарушение правил обгона: 147 пострадавших, 14 погибших Напомним, ранее мы писали о том, что названо опасные трассы в Украине, где происходит больше всего ДТП.