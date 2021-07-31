Национальный банк Украины (НБУ) на 2 августа 2021 установил курс евро на уровне 31,89 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 2 августа установлен на таком уровне: 31,8946 гривен за евро (-0,0293 грн). При этом курс евро на 30 июля составляет 31,9239 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс снова снизился после роста накануне.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 31,84 гривен за евро. Курс составляет 31,81 гривен за евро.