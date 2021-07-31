Масла в уходе за лицом — настоящая находка. Они помогают восстановить липидный барьер, незаменимые для сухой и жирной кожи. Но нужно уметь правильно использовать — убеждает косметолог Яна Смирнова. На странице в Instagram она озвучила топ-7 правил по использованию масел для кожи. 1. Не заменяем маслом весь уход, иначе получим обезвоживания и пергамент вместо кожи. Можно курс 2-3 недели масляного ухода, но потом обязательно возвращаем крем. А лучше наносить по схеме утром-крем, вечером-масло. 2. Наносим на влажную кожу. Так мы "запечатываем" влагу и повышаем уровень увлажненности рогового слоя. Идеально — этаж гидролатом. Если вмасливаем тело, просто на влажную после душа кожу.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) 3. Берем 2-3 капли и наносим движениями, как бы убивая. 4. Если через 10 минут кожа еще блестит, значит масла слишком много. Берем салфетку и вытираем, убирая излишки. 5. Регулярные пилинги. Если не снимать омертвевшие частицы, масло будет забивать поры и вызывать воспаление. Адепты масляного ухода часто приводят в пример индийских женщин, которые традиционно используют масла. Но забывают, что те регулярно натираются Убтан, которые мягко отшелушивают. 6. Подбираем масло по типу кожи. А еще лучше — масляную смесь. Масла усиливают действие друг друга, поэтому смеси работают лучше. 7. Не путаем эфирные масла с базовыми. Ефиркы продаются в маленьких флакончиках по 5-10 мл и они сильно пахнут. Их в чистом виде на кожу не наносим, а разбавляем пару капель в базовом масле. Напомним, что ранее трихолог Лариса Пономаренко объяснила, почему волосы медленно и плохо ростуте.