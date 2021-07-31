В селе Шепаривка Ивано-Франковской области легкомоторный самолет с людьми упал на частный дом. Оказалось, что в этом доме с семьей проживает игрок гандбольной команды ХК "Ника" Корчева Анастасия. Об этом сообщил гандбольный клуб "Реал" Николаев на своей странице в Facebook.

На Прикарпатье сгорел дом украинском гандболистки (фото: dsns.gov.ua) "У игрока нашей младшей команды ХК" Ника "и ученицы МФКФК Анастасии Корчевой случилось горе, на их дом упал самолет, слава Богу, что семья успела в последний момент выбежать и остаться в живых, но все имущество и вещи сгорели", — говорится в сообщении.

На Прикарпатье сгорел дом украинском гандболистки (фото: facebook.com/realhandball15) В клубе также просят о материальной помощи семье. Деньги можно скинуть на карту девушки или ее деда. 5375414127795119 Корчева Анастасия 5168742731263111 Помогаев Валерий

На Прикарпатье сгорел дом украинском гандболистки (фото: dsns.gov.ua) Напомним, в результате трагедии с падением самолета погибли четыре человека — 60-летний профессиональный летчик-инструктор Игорь Табанюк и трое 20-летних хасидов, двое — граждане США, еще один — Великобритании.

На Прикарпатье сгорел дом украинском гандболистки (фото: dsns.gov.ua) Ребята заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя, у которого есть лицензия на полеты. Инцидент произошел днем около 13:40. Легкомоторный самолет упал по неизвестным причинам, после чего начался пожар.

На Прикарпатье самолет упал на частный дом (видео: YouTube) Мы также писали о том, что в сети появилось видео с моментом падения спортивного самолета возле Коломыи.