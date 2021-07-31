Погода в Украине в первой половине августа ожидается достаточно нестабильна, синоптическая ситуация в разных регионах будет кардинально отличаться — от жары в восточных и южных областях до резкого похолодания на западе страны. Такой прогноз дали синоптики на сайте Meteoprog. Какая погода ожидается в период с 31 июля по 13 августа в разных городах Украины в центральных, северных, южных, восточных и западных регионах: В Киеве по 2 августа столбики термометров будут подниматься, однако уже 3-го упадут с +32 градусов до +25. При этом с 5 на 6 августа снова потеплеет с +22 до +31 градуса. Впрочем, жителей столицы и в дальнейшем ожидают "качели" через каждые один-два дня, но до 12 августа вернется жара до +32 градусов. Дождливых дней будет мало, будет преобладать облачная или даже пасмурная погода. В Харькове к началу недели установится жара до +37 градусов, но уже во вторник, 3 августа, посвежеет сразу до +28. До 6 августа столбики термометров поднимутся до отметки +34 градусов, и дальше начнется жаркий период, который продлится с незначительными колебаниями больше недели. В Одессе первый день августа принесет 33-градусную жару, а дальше практически ежедневно термометры демонстрировать постепенное снижение до отметки в 27 градусов. Существенные осадки в Южной Пальмире в ближайшие две недели не прогнозируются. Во Львове с 1 на 2 августа термометры опустятся с +28 градусов до +22, и далее до 10-го числа ожидаются "волнообразные" перепады примерно в 5 градусов. При этом вскоре ожидаются такие погодные фокусы, как резкое падение температуры воздуха с 12 на 13 августа с +32 градусов до +19. Всю первую половину августа будет сопровождать облачная или пасмурная погода. В Днепре ближайшие две недели тоже будут колебания температуры, но только в пределах "жара — сильнее жара". Так, столбики термометров станут колебаться от +30 до +35 градусов, а дождливых дней, которые принесли приятную свежесть, особенно не предвидится. В Николаеве по 14 августа будет жарко, столбики термометра не опустятся даже до +30 градусов, при этом 6-7 и 12-13 августа прогнозируется +36 … + 37 градусов. Синоптики значительные дожди не обещают. В Луцке последний день июля принесет жаркую погоду до +32 градусов, а первый день августа продемонстрирует снижение температуры, и уже 2-го числа похолодает до +21. До 4 августа снова потеплеет, но уже 5-го состоится очередной резкий спад уже до +18 градусов. Затем с 6 по 12 августа столбики термометров поднимутся до +34, а 13-го обвалятся до +18. В Луганске ближайшие две недели сохранится очень жаркая погода, причем 2 августа ожидается настоящая парилка до +38 градусов. К 4-му "посвежеет" до +30, и дальше столбики термометров будут колебаться в пределах +32 … + 35 градусов. Период с 5 по 10 августа прогнозируется переменная облачность, несмотря на высокую температуру. В Чернигове до 2 августа температура воздуха повысится до +32 градусов, но уже 3-го ожидается спад до 25, а 5 августа — до +21 градуса. На следующий день столбики термометров поднимутся до +28, и дальше пойдут почти ежедневные перепады: минимум 25 и максимум +32. Периодические дожди в сильных ливней доходить не будут. В Черновцах снижение температуры воздуха ожидается после 2 августа, но вместе с тем начнутся «качели»: от +24 до +33 градусов всю первую половину последнего месяца лета. В этот период будет преобладать облачная и пасмурная погода с дождями. Как сообщалось, ранее народный синоптик в своем прогнозе рассказал, что в августе украинский ждет аномальная жара до +40 градусов.