По состоянию на сегодня, 31 июля все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Закарпатской и Хмельницкой области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные МЗ. В частности, в Закарпатской области "зеленом" уровню не соответствует показатель динамики госпитализаций. В данном регионе он составляет 82,1%, хотя еще вчера был 21,9%. В то же время в Хмельницкой области, в которой еще днем ранее динамика госпитализаций держалась на отметке 34,0%, сегодня составляет 86,4%. Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Фото: данные эпидемических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua) Напомним, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 916 новых случаев коронавируса.