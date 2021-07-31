В полиции устанавливают обстоятельства взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции. Дело могут открыть по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). "С ожогами различной степени тяжести были госпитализированы 10 горняков. Из них один человек погиб", — говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа. По факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Напомним, взрыв на шахте произошел около 5 утра в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.