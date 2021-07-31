Оля Полякова оказалась с центре ряда сетевых скандалов. Сначала пользователи раскритиковали концерт ее дочери Маши, и звездной маме пришлось встать на защиту девушка. После этого она объявила, что старшей дочери пришлось обратиться к психоаналитику. Также шквал обсуждений вызвало фото Оли в бикини — ее заподозрили в пластике груди, на что звезда достаточно резко отреагировала. Страсти улеглись, а Оля решила порадовать фанов нежным фото, сделанным на Лазурном берегу. Кадр доступен на странице звезды в Instagram. Певица позирует в легкой полупрозрачной натуральной платье с резинкой на талии и аккуратным кожаным ремнем. Она прижимает к груди нежный букет полевых цветов. На голове — широкополая соломенная шляпка, глаза спрятаны за большими солнечными очками. Певица улыбается в объектив, а на заднем фоне можно разглядеть море и скалистый берег.

Оля Полякова заворожила нежным образом на морском побережье (фото: instagram.com/polyakovamusic) Поклонники оценили романтический образ Королевы ночи. Оленька оделась и сразу комменты пошли только адекватные и приятные. Получается, что показываете, то и получаете Как красиво, и вы невероятная Оля, вы прекрасны не фанатка Поляковой, но сегодня очень классный образ Очень мило Какое красивое платье Настоящая К слову, артистка вместе со старшей дочерью приехала во Францию погостить у своей подруги и популрного фуд-блогера Ники Белоцерковской. Вместе они даже провели эфир, посвященный приготовлению сразу нескольких блюд — чиабатту, ржаного хлеба и вареников с вишней. Напомним, что ранее Маша Полякова ответила критикам, что набросились на нее через песни с ненормативной лексикой.