Президент Израиля в пятницу получил третью дозу вакцины от коронавируса. Ицхак Герцог начал кампанию вакцинации Бустерная дозами людей старше 60 лет, для замедления распространения штамма "Дельта". Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Reuters. 60-летний Герцог получил Бустерная дозу вакцины Pfizer в медицинском центре Шеба в Рамат-Гане близ Тель-Авива. Вместе с президентом Бустерная дозу вакцины получила и его жена. Супруги сопровождал премьер-министр Нафтали Беннетт, который подчеркнул важность быстрых прививок в борьбе с пандемией COVID-19. "Израиль является первопроходцем в продвижении третьей дозы для людей в возрасте 60 лет и старше", — сказал Беннетт. Третью прививку будет доступно тем, кто получил вторую дозу по крайней мере за пять месяцев до этого. При этом третий укол не смогут получить те, кто вылечился от COVID-19 и был вакцинирован. Напомним, ранее в американской компании Pfizer заявили, что третья доза ее вакцины от коронавируса увеличивает уровень антител в 11 раз.