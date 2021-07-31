Служба безопасности Украины заявляет, что "не похищала" бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса. Зато силовики отмечают, что действовали "в рамках закона и своих полномочий". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. В СБУ рассказали, что вчера на горячую линию Службы безопасности обратилось лицо, сообщила, что в одной из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ. Впоследствии следователи СБ Украины получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишения свободы и применения к нему других противозаконных действий. "В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности. Учитывая его физическое и моральное состояние после длительного лишения свободы, пока ему оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили в спецслужбе. Напомним, вчера сообщалось, что судья Чаус находится в следственном изолятора СБУ в Киеве. Источник РБК-Украина рассказал, что Чаус находится в здании на Аскольдовом переулке.