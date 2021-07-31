Август традиционно считается началом грибного сезона. В это время смелые грибники отправляются на "тихую охоту" в леса. Сезон во многом зависит от погодных условий, поскольку грибам нужны тепло и влага. Больше всего грибов в лесах именно после теплых летних дождей. Что нужно знать о королях леса, белые грибы — читайте в нашем материале ниже. 1. Белые грибы способны на солнце загорать. Если на них попадает солнечный свет, то шляпка у них будет темно-коричневый. Если они будут расти в тени — это светлый. 2. Белые грибы растут довольно быстро. За одну неделю гриб растет в среднем на 10-12 см. 3. Промышленно белые грибы практически не выращивают, потому что невыгодно с точки зрения экономики и нужно создать для них комфортные условия. Если создать грибную ферму в себя на 10 сотках, то за сезон можно получить от 5 до 25 кг урожая. 4. Самый белый гриб весил около 10 кг, а диаметр его шляпки был 58 см. Такие грибы редкость, большие белые обычно не превышают одного кг и имеют диаметр шляпки 20-30 см. 5. Белые грибы очень калорийны и в сушеном виде они не уступают мясу. В свежем и жареном виде белые более диетические. 6. Жизнь белого гриба очень короткая — 10-12 дней. В среднем — неделя, а затем их обычно находят грибники или съедают дикие звери. 7. Запах сушеных белых грибов невозможно перепутать с другими ароматами. 87% грибников могут узнать этот аромат безошибочно. 9. Белые грибы называют еще боровиками, но это не совсем точное утверждение. Боровики — это род благородных грибов, а белые — один из видов. 10. Существуют ложные белые или как их еще называют — желчные грибы. Они принадлежат к другому роду, но внешне очень похожи на белые. Есть желчный гриб невозможно из-за горечь. 11. Съедобные грибы очень питательны, но человек может усвоить всего 10-15%. Чтобы получить от гриба больше, нужно разрушить его стенки. Оптимальное — перемолоть в блендере и сварить грибной крем-суп. 12. Первые грибы на планете появились около 400 млн лет назад, задолго до первых динозавров. 13. Грибы очень живучи — после аварии на ЧАЭС радиация не смогла уничтожить грибы в окрестных лесах. Есть их, конечно же, нельзя. 14. Белые грибы в сушеном виде можно хранить несколько лет, но только при правильных условиях — сухое и темное место, желательно умеренно прохладное. 15. Белый гриб считается достаточно безопасным грибом, и отравление бывает крайне редко. Важно! Отравление белыми грибами возможно только при токсическом поражении организма. Такое бывает, если отбор грибов был проведен неправильно — в корзину попали ядовитые грибы и долгое время находились рядом с белыми. Другой вариант — неправильное приготовление или хранение белых грибов. Основные причины: Употребление ложных белых грибов Грибы находились на кухне в течение трех часов без приготовления — при высокой температуре Приготовленное блюдо из грибов находилось долгое время без холодильника В грибы попали микроорганизмы еще в лесу — например, черви оставили грибную мякоть с токсинами Грибы росли возле трассы, завода или фабрики — они способны впитывать токсины из почвы и воздуха Все грибы нужно тщательно осматривать и чистить перед приготовлением нельзя употреблять в пищу старые грибы в грибах содержится белок в большом количестве, а у некоторых людей бывает его непереносимость. Сочетание белых грибов с некоторыми видами алкоголя может вызвать тяжелое отруенняСимптомы отравления В первые дни может появиться головокружение и слабость, а потом — появляется сбой в работе печени. Может пожелтеть кожа, нарушается отток желчи. Также может появиться тошнота и рвота, спазмы, диарея, галлюцинации, нарушается восприятие, белки в глазах могут пожелтеть. При первых симптомах отравления после употребления грибов, необходимо как можно скорее обратиться к медикам и рассказать, какие именно вы грибы ели и сколько. Если тянуть с медицинской помощью, то токсины начнут распространяться по организму очень быстро и могут поразить нервную систему, потом все остальные органы, в том числе и сердце, а затем вызвать смерть. Напомним, ранее мы писали о том, как не перепутать съедобные грибы с ядовитыми и что делать, если отравились.