Популярная телеведущая, звезда 1 + 1 Соломия Витвицкая рассказала трогательную историю о судьбе детей из Донецка, разведенных войной, которую Россия развязала на территории нашей страны. Сообщение, при чтении которого на глаза наворачиваются слезы, ведущая ТСН опубликовала на своей странице в Facebook. История из жизни маленькой, но очень сильной девочки и ее двух братьев "Их маму лишили родительских прав. Диану со старшим братом Юрой передали в детский приют, а молодого Павла забрали в дом малютки. Когда в 2014 году в Донецке начинались обстрелы — город захватили боевики. Детей из интернатов поспешно начали эвакуировать на подконтрольную Украины территорию. Среди них была и Дианка с братьями. Их разделили по разным автобусах, и брат с сестрой потеряли связь … Диану вывезли в Краматорск. А вот старший Юра на подконтрольную часть так и не попал, боевики завернули его автобус назад ", — рассказывает Соломия. После приезда в Краматорск, будучи в стрессе, девочка молчала две недели. Скучала по братиком и волновалась, что он попал в беду. Руководство центра реабилитации, где была Дианка, обратилось за помощью к журналистам. История Дианы покорила сердца телезрителей, и очень много хороших людей бросились на поиск утерянных братьев. "Сначала нашли младшего брата Дианы, к счастью, он также оказался в Краматорске. Их судьба сложилась счастливо — сейчас они вместе живут в семье благодушных зрителей ТСН, супруги Пупков из Львова, которые стали для них любящими родителями. Сегодня Диане 18. Теперь у нее и ее брата Павла новый дом, счастливую жизнь с братьями и сестрами ", — пишет ведущая.

Диана с братиком (кадр из видео ТСН) И что же произошло с их родным старшим братом Юрой? "Извлечь из оккупированной территории Юрка не удалось. На несколько лет с ним исчез совсем связь. Но поиски не останавливали, и недавно произошло чудо. Диане сказали, что Юру усыновили в Донецке, и нынешние родители мальчика очень хотят, чтобы родные любящие братья и сестра общались. А значит, есть шанс, что они могут скоро увидеться, несмотря на все границы, разделения и блокпосты. Война страшна, но любовь и добро всегда побеждают. Не будьте равнодушными! Откликайтесь на просьбу о помощи ", — призвала Витвицкая.

Диана, которую боевики разделили с семьей (кадр из видео ТСН) Напомним, недавно экс-супруг Соломия Витвицкая позвонил ей в прямом эфире и она не сдержала эмоций.