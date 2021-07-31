В сутки, 29 июля, в мире диагностировали более 642 000 новых случаев заражения коронавируса. Больше всего больных обнаружили в США — 100 000 в сутки. Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers. В Индии — более 41 000 новых заражений, в Бразилии — более 40 000 случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Испания. Суточное количество новых пациентов, госпитализированных в США из-за осложнений, вызванных коронавируса, выросла до рекордных показателей с середины февраля текущего года. 28 июля в целом в Соединенных Штатах с подтвержденным COVID-19 были госпитализированы 6837 человек. Это самые высокие данные по этому показателю с 18 февраля текущего года. Украина среди стран мира занимает 57 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 14 позицию. В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Испания, Франция, а суточной смертностью от коронавируса — Россия, Великобритания, Франция. За все время пандемии вылечились от недуга 178907063 лица. Сейчас насчитывается более 14 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 4224124 смерти от COVID-19. Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что на фоне распространения штамма "Дельта" мир может потерять достижения в борьбе с коронавируса. COVID-вакцины является единственным эффективным способом борьбы с недугом.