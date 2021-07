Сегодня третья годовщина нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. США призывают укаинську власти установить справедливись и привлечь убийц к ответственности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине. Американские дипломаты отмечают, что Гандзюк боролась с коррупцией и отдала свою жизнь за демократическую и процветающую Украину. "Мы продолжаем поддерживать украинский народ в его требовании справедливости для Гандзюк. Мы призываем власти привлечь убийц к ответственности", — сказал в видеообращении пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкамп.

Today we mark the three-year anniversary of the attack on civil rights and anti-corruption activist Kateryna Handziuk, who gave her life fighting for a democratic and prosperous Ukraine. We continue to stand with the Ukrainian people in demanding justice for #Handziuk. pic.twitter.com/WsIFoD4uQH — US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 31, 2021 Нападение на Гандзюк произошел 31 июля 2018 вблизи ее дома в Херсоне. Активистку облили кислотой. Она была доставлена в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября Екатерина умерла. РБК-Украина писало, что 26 июля Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты подозреваемых по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владиславу Мангер и Алексею Левину о продлении содержания под стражей до 28 августа 2021 года.